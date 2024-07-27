دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو بتصريح خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو، الجمعة.

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول: "إذا فزنا سيكون الأمر بسيطا للغاية ستحل الأمور سريعا، وإذا لا (لم نفز) سينتهي الأمر بحروب كبيرة في الشرق الأوسط وربما حرب عالمية ثالثة، نحن أقرب لحرب عالمية ثالثة الآن أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية لأنه كان لدينا أشخاص غير كفؤين يديرون بلدنا، شكرا جزيلا لكم".

واستقبل ترامب نتنياهو وزوجته، سارة، في منتجع مارالاغو، بولاية فلوريدا، إذ قام بتقبيل سارة على خديها مرتين وصافح نتنياهو مصافحة حارة، وخلال اللقاء، قال ترامب إن نائب الرئيس كامالا هاريس “لم تحترم إسرائيل” في تصريحاتها للصحفيين بعد اجتماعها الخاص مع نتنياهو الخميس.

وصرّح ترامب لمذيعة CNN كريستين هولمز في منتجع مارالاغو: "أعتقد أن تصريحاتها افتقرت للاحترام" ، وتابع: "لم تكن لطيفة جداً فيما يتعلق بإسرائيل في الواقع لا أعرف كيف يمكن لشخص يهودي أن يصوت لها، لكن هذا يعود لهم".