فريق كامالا هاريس يرد على انتقادات إسرائيلية لتصريحاتها عن غزة

ذكرها بمجازر إسرائيل في لبنان.. شاهد رد الموسوي عند سؤال مذيعة CNN له عما كان يفرق بين مدنيي غزة وإسرائيل

(CNN)-- رفض مكتب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الجمعة، ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير بأن تصريحاتها التي انتقدت فيها بشدة سلوك إسرائيل في حربها ضد حركة "حماس" في غزة كان من الممكن أن تجعل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "أكثر صعوبة".

وقال مساعد لهاريس لشبكة CNN ردا على المسؤول الإسرائيلي الكبير الذي نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية قوله: "لا أعرف عما يتحدثون، آمل ألا تفسر حماس التصريحات التي أدلت بها هاريس في مؤتمرها الصحفي على أنها خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة".

وكانت هاريس صرحت، الخميس، بأنها "لن تصمت" بشأن الموت والدمار في غزة خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت أيضا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكن "كيف تفعل ذلك مهم".

وكذلك انتقد عضوان بالجناح اليميني في مجلس الوزراء الإسرائيلي تصريحات كامالا هاريس، وكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشفت كامالا هاريس للعالم أجمع ما كنت أقوله منذ أسابيع، وما هو السبب الحقيقي وراء الصفقة".

وأضاف سموتريتش أن الالتزام بالاتفاق في شكله الحالي يعني "الاستسلام لـ(يحيى) السنوار (زعيم حماس في غزة)، وإنهاء الحرب بطريقة تسمح لحماس بإعادة تأهيل نفسها، والتخلي عن معظم الرهائن لدى حماس في الأسر". وأردف سموتريتش: "لا تقعوا في هذا الفخ!".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على"إكس"، الجمعة: "لن تتوقف الحرب، سيدتي المرشحة".

ولكن مكتب نائب الرئيس سعى، الجمعة، إلى توضيح أن رسالتها إلى نتنياهو خلف الأبواب المغلقة تعكس رسالة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي التقى نتنياهو أيضا الخميس.

وصرح مساعد لنائب الرئيس للصحفيين: "لقد نقل بايدن وهاريس نفس الرسالة في اجتماعاتهما الخاصة إلى رئيس الوزراء نتنياهو: لقد حان الوقت لإتمام وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن"، وقال مكتب هاريس إن تصريحاتها "تتوافق مع تصريحتها السابقة بشأن الصراع"، وذكر المساعد: "لقد بدأت بدعم قوي لإسرائيل ثم أعربت عن قلقها بشأن الخسائر المدنية والأزمة الإنسانية في غزة، كما تفعل دائمًا".

وأدت حرب إسرائيل على "حماس" في غزة، التي بدأت في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص في القطاع وتحويل مساحات شاسعة من الأراضي إلى أنقاض.

ومن المتوقع استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار رفيعة المستوى في روما في الأيام المقبلة، وفقًا لدبلوماسي.