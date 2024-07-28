أول بيان من الخارجية المصرية بعد الهجوم على مجدل شمس بالجولان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، من "مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان"، عقب الهجوم في قرية مجدل شمس التي تحتلها إسرائيل في مرتفعات الجولان، السبت، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك": "تُحذر جمهورية مصر العربية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المُحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة".

وأضافت وزارة الخارجية المصرية في بيانها: "وتؤكد مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، كما تُناشد القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخُل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وأردف البيان قائلا: "كما تُجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة"، مُطالبةً بضرورة التوصل "لوقف فوري وشامل لإطلاق النار" يُنهي المُعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وألقى المسؤولون الإسرائيليون باللوم على حزب الله في الهجوم وتعهدوا بالرد، في حين نفى الحزب اللبناني المسلح مسؤوليته عن الهجوم.