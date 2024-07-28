القدس (CNN)-- رد الجيش الإسرائيلي، السبت، على سؤال من شبكة CNN حول ما إذا كانت صفارات الإنذار قد انطلقت في مجدل شمس بالجولان، السبت، قبل الضربة الصاروخية المميتة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "يظهر الفحص الأولي للأنظمة أن الإنذار في مجدل شمس كان يعمل بشكل صحيح قبل سقوط الصاروخ. ووقت الاحتماء في هذه المنطقة فوري".

وأخبر شاهد عيان على الضربة بملعب كرة قدم في مجدل شمس، جيريمي دايموند من CNN أن الصاروخ ضرب بعد أقل من 5 ثوانٍ من انطلاق صفارات الإنذار.

وقال تيمور ويلي، أحد سكان مجدل شمس، إنه كان في شقته المطلة على ملعب كرة القدم عندما سقط الصاروخ. وأضاف أنه لم يكن هناك وقت للأطفال في الملعب للتحرك بين الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار لأول مرة وسقوط الصاروخ.

وقال أيضا إن الملجأ الآمن كان على بعد أمتار قليلة من ملعب كرة القدم، وإذا كان لدى الموجودين في الملعب المزيد من الوقت، كان من المحتمل أن يتمكنوا من الوصول إلى الملجأ. وعرضت شبكة CNN مقطع فيديو للملجأ الآمن، وكان على بعد أمتار قليلة من الحفرة في ملعب كرة القدم حيث سقط الصاروخ.

وبالإضافة إلى شهادة شهود العيان، يمكن سماع صفارات الإنذار في العديد من مقاطع الفيديو من مجدل شمس لعدة ثوانٍ قبل سقوط الصاروخ.

وردًا على سؤال شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يبذل كل الجهود الممكنة لتزويد الجمهور بوقت التحذير المطلوب كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يرسل "تعازيه إلى الأسر وسيواصل العمل من أجل جعل تنبيهات إنقاذ الحياة متاحة للجميع".