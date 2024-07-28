هجوم الجولان.. تفاصيل يكشفها الجيش الإسرائيلي عما قام به حزب الله

سياسي بارز في حزب الله لـCNN: لدينا ما يكفي لردع أي مغامرات من إسرائيل.. وسنصعد الموقف بنفس القدر وأكثر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية عن الهجوم الذي وقع في منطقة الجولان والذي تحمل حزب الله المسؤولية عنه، السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في سلسلة تدوينات على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "المؤشرات الميدانية تشير إلى قيام حزب الله بإطلاق صاروخ من نوع فلق 1 نحو منطقة مجدل شمس. لا يوجد أي تنظيم إرهابي أخر في لبنان يمتلك هذا النوع من الصواريخ.. حزب الله هو المسؤول عن المجزرة في مجدل شمس ومقتل الأطفال والشبان في ملعب كرة القدم".

وتابع: " أستطيع ان أكشف النقاب عن هوية القائد الميداني في حزب الله الذي وجّه عملية إطلاق القذيفة الصاروخية نحو مجدل شمس وهو المدعو علي محمد يحيى قائد مجمع الإطلاق في منطقة شبعا.. رغم محاولاته للنفي: حزب الله هو المسؤول عن المجزرة في مجدل شمس ومقتل الأطفال والشبان في ملعب كرة القدم".

وأضاف: "من تحليل الأنظمة العملياتية في جيش الدفاع يتبين أن إطلاق القذيفة الصاروخية باتجاه وسط مجدل شمس تم من منطقة تقع شمال قرية شبعا في جنوب لبنان.. وفقًا للمعلومات الاستخباراتية الموثوقة التي يمتلكها جيش الدفاع فإن حزب الله الإرهابي يقف وراء عملية الإطلاق".

وفي المقابل، قال حزب الله، السبت، إنه ينفي بشكل قاطع إطلاق الصواريخ على قرية مجدل شمس في الجولان، بحسب ما جاء في بيان للحزب على قناته عبر تيليغرام.

وأضاف البيان: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقتها ما قال إنها (بعض وسائل الإعلام المعادية)، والمنصات الإعلامية المختلفة بشأن استهداف مجدل شمس".

وأوضح حزب الله: "نؤكد أن المقاومة الإسلامية ليس لها أي علاقة بالحادث على الإطلاق، وتنفي بشكل قاطع كل الادعاءات الكاذبة في هذا الصدد"، طبقا للبيان.