(CNN)-- قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب في مقابلة مع قناة "الجديد" الإخبارية اللبنانية، الأحد، إن لبنان تلقى تطمينات من "دول معينة"، بأن رد إسرائيل على الهجوم القاتل على بلدة مجدل شمس السورية في الجولان المحتل سيكون "محدودًا".

وأضاف بوحبيب أن رد حزب الله على التصعيد الإسرائيلي سيكون محدودا أيضا.

وعندما ضغط عليه مذيع القناة لتحديد بعض الدول التي أرسلت تطمينات إلى لبنان، لمح وزير الخارجية اللبناني إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا من بين تلك الدول.

وقال عبدالله بوحبيب: "لقد تلقينا تطمينات من دول معنية بالقضية، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة وفرنسا معنيتان للغاية بشأن هذه القضية".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.