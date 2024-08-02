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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، الجمعة، على احتضان قطر وقيادتها مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في هذه الظروف.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر. خالص التعازي لأسرته ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأضاف أنور قرقاش: "موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره، فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار".

وأثار منشور مستشار الرئيس الإماراتي تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وشيّعت قطر إسماعيل هنية، عقب صلاة الجمعة، إلى مثواه الأخير، حيث سيدفن في الدوحة.

ومن جانبها، قالت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الجمعة: "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد والوالد سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، يشاركون في أداء صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله الشهيد إسماعيل هنية، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة".