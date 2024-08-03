لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطى، اتصالا مع نظيره الإيراني علي باقري كني، السبت، ضمن جهود "احتواء التصعيد القائم" في المنطقة، على خلفية حادثة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن "الاتصال يأتي في إطار الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد القائم وتخفيف حدة التوتر الذي يشهده الإقليم".

وأضاف المتحدث، في بيان للخارجية المصرية، أن الوزير بدر عبدالعاطي أكد "أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلى قدر كبير من الخطورة، وتُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها".

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة "وقف الحرب على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي لزيادة حدة التوتر والمواجهة في الإقليم"، مؤكداً موقف مصر "الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول".

وقال عبدالعاطي إن "تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعُب معه احتواء الأزمة".

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن وزير الخارجية الإيراني أعرب "عن تقديره للمبادرة المصرية بالتواصل، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة".

كان وزير الخارجية الإيراني أكد أن إيران "ستستخدم حقها المشروع والأصيل في معاقبة الصهاينة المجرمين بشكل حاسم وفعال" ردًا على مقتل إسماعيل هنية، وذلك في اتصال مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).