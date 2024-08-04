قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الأحد، إسقاط طائرة أمريكية من طراز (MQ_9) في محافظة صعدة، واستهداف سفينة في خليج عدن، حسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وقال الحوثيون في بيانهم، إن "قواتهم تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ_9)، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، بصاروخ أرض- جو محلي الصنع"، بحسب الوكالة.

وزعم الحوثيون أن "هذه الطائرة تُعد السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة دعم غزة"، حسبما أفادت وكالة "سبأ".

وأضاف بيان الحوثيين: "ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذت قواتهم عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ (إسرائيل)"، حسب زعمهم.

وأكد الحوثيون أنهم "مستمرون في تنفيذ عملياتهم العسكرية بمختلف المراحل التصعيدية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، طبقا لما قالت وكالة "سبأ".