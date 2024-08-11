تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

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إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

القدس (CNN)-- قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات، الأحد، إن قائد حماس، يحيى السنوار يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار، موضحا أن هذه هي الرسالة التي نقلها الوسطاء المصريون والقطريون إلى المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، قبل اجتماع حاسم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولا يزال عدم اليقين يكتنف ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يريد ذلك الاتفاق.

وقال حلفاء نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعد لإبرام صفقة، بصرف النظر عن تأثيرها على ائتلافه الحاكم. لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال أكثر تشككًا إلى حد كبير بشأن استعداد نتنياهو لإبرام صفقة، نظرا للمعارضة الشرسة من وزراء أقصى اليمين في ائتلافه الحاكم.

قال مصدر إسرائيلي: "لا أحد يعرف ما يريده بيبي"، في إشارة إلى نتنياهو بلقبه.

وما هو واضح أن نتنياهو سيواجه جبلا من الضغوط من الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، للموافقة على صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أنهم يعتقدون أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن من أجل تجنب حرب إقليمية أوسع.

ومن المقرر أن يجتمع الوسطاء مع فريقي التفاوض من إسرائيل وحماس في القاهرة أو الدوحة، الخميس المقبل. لكن المصدر الإسرائيلي قال إن المفاوضات جارية بالفعل حيث تعمل الوفود الفنية "على مدار الساعة" على التفاصيل الرئيسية قبل اجتماع الخميس.