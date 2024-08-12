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استعدادا لرد إيران.. الجيش الإسرائيلي يعلق رحلات الإجازات للموظفين الدائمين

الشرق الأوسط
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إيهود باراك يعلق لـCNN على توقيت اغتيال إسماعيل هنية وما اقترحه رؤساء الخدمة السرية على نتنياهو.. ماذا قال؟

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه علق رحلات الإجازات للموظفين الدائمين، بسبب "تقييم الوضع" الحالي، وسط تهديدات إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN: "وفقا لتقييم الوضع، قرر قائد القوات الجوية، اللواء تومر بار، تعليق الرحلات الجوية لضباط القوات الجوية غير المفوضين".

ويأتي التعليق وسط تهديد إيران بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.

وفي المرة الأخيرة التي هاجمت فيها إيران إسرائيل، لعب سلاح الجو الإسرائيلي دورا محوريا في إسقاط بعض الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها طهران.

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