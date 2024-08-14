إيران توضح لـCNN موقفها من المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

مسؤولة بمنظمة "كير" الإنسانية: اللوم على من لديه قدرة تغيير ما يحدث في غزة ولا يتصرف

(CNN) -- قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، لشبكة CNN، إن بلادها لا تنوي إرسال ممثلين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن التي ستعقد الخميس.



وأضافت البعثة، في بيان لـCNN، الثلاثاء، أن طهران لم تشارك في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة قطر ومصر وأمريكا من قبل و"بالتالي ليس لديها أي نية للمشاركة في هذه الجولة من المفاوضات".

يذكر أن مصدر إقليمي ذكر، لـ CNN، الاثنين، أن تلك المفاوضات لا يُتوقع أن تمنع الهجوم المحتمل من جانب إيران ضد إسرائيل بسبب مقتل الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الشهر الماضي.

وكانت إيران اتهمت إسرائيل باستهداف هنية، وفي المقابل، لم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.

