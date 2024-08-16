ماذا قال بايدن عن عدم حضور"حماس" مفاوضات الدوحة بشأن غزة؟

مسؤولة بمنظمة "كير" الإنسانية: اللوم على من لديه قدرة تغيير ما يحدث في غزة ولا يتصرف

(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على المفاوضات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، حيث قال للصحفيين إنه "تجري في نفس اللحظة التي أتحدث فيها لكم".

وعن عدم حضور "حماس" المفاوضات، قال بايدن للصحفيين قبل مغادرته إلى مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند: "إنهم ممثلون من قبل القطريين والمصريين"، مرددا التصريحات أدلى بها في وقت سابق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.

وكان كيربي قال: "لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به. ونظراً لتعقيد الاتفاق، فإننا لا نتوقع الخروج من هذه المحادثات اليوم باتفاق. في الواقع، أتوقع أن تستمر المحادثات حتى الجمعة".

ودعا جون كيربي إلى إطلاق سراح الرهائن وإغاثة المدنيين الفلسطينيين في غزة وتوفير الأمن لإسرائيل وخفض التوتر في الشرق الأوسط، قائلا: "اليوم بداية واعدة، وسيكون لدينا المزيد لنقوله على مدار اليوم والغد، مع تقدم الأمور إلى الأمام"، وأضاف أن المفاوضات تدور حاليا حول "تفاصيل تنفيذ الاتفاق"، ووصف استئناف المحادثات بأنه "خطوة مهمة"، وكذلك قال مسؤول أمريكي إن المحادثات تمثل "بداية واعدة".

ويتواجد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في الدوحة لإجراء محادثة مع ممثلين عن إسرائيل وقطر ومصر، حسبما أشار كيربي.