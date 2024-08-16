رغم عدم المشاركة.. "حماس" تصدر بيانا عن مفاوضات وقف إطلاق النار

مسؤولة بمنظمة "كير" الإنسانية: اللوم على من لديه قدرة تغيير ما يحدث في غزة ولا يتصرف

(CNN)-- قالت حركة "حماس"، الخميس، إنه لن يكون هناك صفقة تبادل أو اتفاق وقف إطلاق نار دون الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وذكر عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان:"أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كامل من غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار بالإضافة إلى صفقة تبادل أسرى".

وأضاف: "حماس تنظر إلى المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجي يهدف إلى وقف العدوان على غزة".

وتابع أن الحركة "ترى أن أي مفاوضات يجب أن ترتكز على خطة واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا".

يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات انطلقت، الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في الدوحة لإجراء محادثات مع ممثلين عن إسرائيل وقطر ومصر، فيما أعلنت "حماس" عدم مشاركتها لكنها قالت إنها مستعدة للقاء الوسطاء بعد ذلك إذا كانت هناك "تطورات أو رد جاد" من إسرائيل.