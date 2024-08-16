باراك رافيد لـCNN: نتنياهو في وضع "لا يريد أن يكون فيه".. والصفقة "ممكنة" ولكن المشكلة بتفسير اللغة

(CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن هاتفيا، الجمعة، بشكل منفصل مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لاستعراض ما جرى التوصل إليه في محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت: "تحدث الرئيس بايدن مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتحدث بشكل منفصل مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي لاستعراض التقدم الكبير المحرز في الدوحة على مدار يومين من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وأعرب بايدن عن تفاؤله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار ومحادثات الإفراج عن الرهائن التي اختتمت في الدوحة، الجمعة.

وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي، الجمعة: "نحن أقرب من أي وقت مضى. لا أريد جلب الفأل السيئ. ولكن كما قال جدي: (بفضل الله ... وكثير من الحظ)، قد يكون لدينا شيء (اتفاق). لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

ووصف بايدن المفاوضات بأنها "أقرب بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أيام".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الجمعة، أن أمير قطر بحث خلال اتصال هاتفي مع بايدن "آخر تطورات الأوضاع في غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع".

وبدوره، قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحة الرئاسة على فيسبوك، إن "السيسي وبايدن استعرضا نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، في إطار تنفيذ البيان المشترك المصري-الأمريكي-القطري، بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، واتفقا على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق".

وأضاف فهمي أن "السيسي أكد استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، للحث علي عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط"، مشدداً على "ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي، مشيداً بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، بحسب البيان.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن محادثات الدوحة انتهت، حسبما قال دبلوماسي مطلع. وستواصل الفرق الفنية الاجتماع في الأيام المقبلة بدءًا من السبت، لحين اجتماع المسؤولين الرئيسيين مرة أخرى في القاهرة الأسبوع المقبل.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل، السبت، وسط جهود متسارعة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل في بيان: "سيتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في 17 أغسطس، لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والسجناء، من خلال الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، الجمعة، بدعم من مصر وقطر".