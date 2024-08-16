إسرائيل تكشف عن موقفها من الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

القدس (CNN)-- أشادت إسرائيل، الجمعة، بجهود الوسطاء لإقناع حركة حماس بقبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على أساس المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن في أواخر مايو/أيار الماضي، لكنها لم تؤيد الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، إن "إسرائيل تقدر جهود الولايات المتحدة والوسطاء لثني حماس عن رفضها لصفقة إطلاق سراح الرهائن". وأضاف البيان: "المبادئ الأساسية لإسرائيل معروفة بشكل جيد للوسطاء والولايات المتحدة، وتأمل إسرائيل أن تؤدي ضغوطهم إلى دفع حماس إلى قبول مبادئ 27 مايو، حتى يمكن تنفيذ تفاصيل الاتفاق".

وجاء البيان بعد أن اختتم الوسطاء الجولة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة، الجمعة. وستواصل الفرق الفنية الاجتماع في الأيام المقبلة بدءا من، السبت، لحين اجتماع كبار المسؤولين مرة أخرى في القاهرة، الأسبوع المقبل.

وتشير مبادئ 27 مايو إلى تلك التي أوضحها خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن في 31 مايو الماضي، حيث طرح اقتراحا إسرائيليا يتكون من 3 ثلاث مراحل، يقرن إطلاق سراح الرهائن بـ"وقف إطلاق نار الكامل والشامل"، وهي الخطة التي قال بايدن إنها تقدم أفضل أمل لإحلال السلام في غزة.

وكانت حماس دعت إلى اتفاق بناء على اتفاق الإطار الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في أوائل يوليو/تموز الماضي، والذي استند إلى تلك المقترحات.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم مطالب إضافية في الأسابيع اللاحقة تتجاوز هذا الإطار.