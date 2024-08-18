نتنياهو: إسرائيل تجري مفاوضات "معقدة للغاية" و"علينا أن نكون مرنين"

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(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تجري "مفاوضات معقدة للغاية" لإطلاق سراح الرهائن، مضيفًا أن "هناك أشياء يمكننا أن نكون مرنين بشأنها" وأشياء "لا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها".

وقال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إنه يريد التأكيد على "أننا نجري مفاوضات وليس سيناريو نعطي ونعطي فقط".

وأضاف: "هناك أشياء يمكننا أن نكون مرنين بشأنها وهناك أشياء لا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها، والتي سنصر عليها". وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعرف "كيف تميز بين الاثنين جيدًا".

واصفًا عودة الرهائن بأنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، قال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تتفاوض مع "منظمة إرهابية قاتلة جامحة وعنيدة".

وقال نتنياهو إن الضغوط لإبرام صفقة يجب أن توجه إلى حماس وليس الحكومة الإسرائيلية، معتبرًا أن "الضغط العسكري والدبلوماسي القوي هو السبيل لتأمين إطلاق سراح رهائننا".

وأشار نتنياهو إلى أنه "إلى جانب الجهود الكبيرة التي نبذلها لإعادة رهائننا، فإننا نتمسك بالمبادئ التي حددناها، والتي تعتبر حيوية لأمن إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لأي تهديد، سواء دفاعيًا أو هجوميًا. وأضاف: "نحن عازمون على الدفاع عن أنفسنا وفرض ثمن باهظ للغاية على أي عدو يجرؤ على مهاجمتنا - من أي ساحة كانت".