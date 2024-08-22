تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

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(CNN)-- أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، محادثات هاتفية مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسط جهود متسارعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان من المفترض أن يلتقي بلينكن شخصيا مع أمير قطر في الدوحة، الثلاثاء، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن أمير قطر ليس على ما يُرام وغير قادر على الاجتماع. وبدلا من ذلك، التقى وزير الخارجية الأمريكي وزير الدولة محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتصال، أكد بلينكن "أن الاقتراح الذي قدمه المفاوضون يعالج الفجوات المتبقية بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للصفقة".

وشدد الوزيران على أنه "لا ينبغي لأي طرف في المنطقة اتخاذ إجراءات لتقويض جهود التوصل إلى اتفاق، ورحبا بالجولة المقبلة من المحادثات في القاهرة".

وأضاف البيان: "أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن امتنانه للأمير على الدور الحيوي القطري في التوسط في المفاوضات وتعزيز السلام الإقليمي".

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة CNN، الخميس، أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إيران، الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الهادفة لإبقاء طهران على اطلاع بجهود وقف إطلاق النار ومنع التصعيد الإقليمي.