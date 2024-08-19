تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

القدس (CNN)-- التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بالرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ في تل أبيب، الاثنين، وسط مساع عاجلة متواصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة الإفراج الرهائن.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إلى جانب هرتسوغ: "ربما تكون هذه أفضل فرصة، وربما الأخيرة، لإعادة الرهائن إلى بلادهم، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع الجميع على مسار أفضل للسلام والأمن الدائمين".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأمريكيين الذي وصفها بأنها "لحظة حاسمة"، أنه موجود في إسرائيل "كجزء من جهد دبلوماسي مكثف بناء على تعليمات الرئيس، جو بايدن لمحاولة الوصول بهذا الاتفاق إلى نهايته".

وأكد أنتوني بلينكن: "لقد حان الوقت لكي يقول الجميع: نعم، وألا يبحثوا عن أي أعذار لقول لا"، مؤكدا أنه لم يعد هناك وقت نضيعه. وقال: "لقد حان الوقت لإنجاز الصفقة. لقد حان الوقت أيضا للتأكد من عدم قيام أي جهة بأي خطوات يمكن أن تعرقل هذه العملية".

وبينما أقر وزير الخارجية الأمريكي بأن هذه "لحظة محفوفة بالمخاطر" بالنسبة لإسرائيل وسط مخاوف من احتمال شن هجمات من إيران وحزب الله اللبناني وغيرهما، قال الوزير إن الولايات المتحدة "اتخذت إجراءات حاسمة لردع أي هجمات.. وللدفاع إذا لزم الأمر ضد أي هجمات".

وأضاف بلينكن: "نعمل على التأكد من عدم وجود تصعيد أو استفزازات، وعدم وجود إجراءات يمكن أن تبعدنا بأي شكل عن إتمام هذه الصفقة، أو تصعيد الصراع إلى مناطق أخرى وبشدة أكبر".

كما أعرب الرئيس الإسرائيلي عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق، قائلا: "ما زلنا ببساطة نأمل بشدة في أن نتمكن من المضي قدما في المفاوضات التي يجريها الوسطاء".

وردد هرتسوغ تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وألقى باللوم على حماس لعدم إبرام الصفقة حتى الآن، قائلا: "يجب على الناس أن يفهموا أن الأمر يبدأ برفض حماس المضي قدما".

وكانت حركة حماس قالت في وقت سابق إن الاقتراح الأخير الذي تم تقديمه بعد مناقشات بين الوسطاء في الدوحة، لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار، ووضع شروطا جديدة في تبادل الرهائن والسجناء ضمن قضايا أخرى. وألقت حماس باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في "عرقلة" التوصل إلى الصفقة.

وجددت حماس رغبتها في تنفيذ الاقتراح المكون من ثلاث مراحل، والذي قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ويشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، و"الوقف الكامل والشامل لإطلاق النار"، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل. ودعت الحركة الوسطاء إلى "إجبار إسرائيل على تنفيذ" تلك الخطة.

وهذه هي الرحلة التاسعة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت في وقت لاحق الاثنين.