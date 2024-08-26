الى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

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(CNN)-- أكد وفد حماس الذي غادر القاهرة، الأحد، أنه يريد فقط تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة التي وافقت عليها الحركة في الثاني من يوليو/تموز الماضي.

وطالبت حماس إسرائيل "بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في الثاني من يوليو/تموز، بناء على ما ورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن"، بحسب بيان لعضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق.

وغادر وفد حماس المفاوض القاهرة، مساء الأحد "بعد لقاء الأخوة الوسطاء في مصر وقطر، والاستماع إلى نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات"، وفقًا للرشق.

وشدد الرشق على موقف حماس بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن "وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل جادة".

وقال المسؤول الكبير في حماس أسامة حمدان لقناة الأقصى التلفزيونية في وقت سابق، الثلاثاء، إن إسرائيل "حددت شروطًا جديدة لقبول الاتفاق وتراجعت عما وافقت عليه سابقًا"، وفقا للقناة.

وحسب حمدان، تشمل الشروط الجديدة إعادة تمركز القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا وإدارة غير فلسطينية لمعبر رفح.

تركز الكثير من الاهتمام مؤخرًا على مسألة وجود القوات الإسرائيلية على طول الحدود بين مصر وغزة، في المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا. في الاتفاق الذي تتم مناقشته، من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، لكن إسرائيل زعمت أن الحدود ليست كذلك وهي حيوية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرًا إسرائيليًا، الأربعاء، يفيد بأنه وافق على الانسحاب من الممر.

وقال بيان: "إن تحقيق جميع أهداف (إسرائيل) للحرب يتطلب تأمين الحدود الجنوبية".

قبل احتلال إسرائيل لرفح، كان المعبر تحت إدارة السلطة الفلسطينية وليس حماس.