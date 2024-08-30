كتائب القسام تعلن مقتل أحد قادتها و3 مقاتلين بالضفة الغربية

مواجهة بين مراسلة CNN ومستوطن مسلح بزي عسكري في الضفة الغربية.. شاهد ما حدث

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(CNN)-- أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقتل أحد قادتها و3 آخرين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بيان، الجمعة، إن وسام أيمن حازم من مخيم جنين قتل في مداهمة جوية استهدفته مع اثنين آخرين بعدما اشتبكوا مع وحدة إسرائيلية متخفية.

وأكدت الكتائب في بيانها أيضا مقتل ثلاثة آخرين من مقاتليها، الخميس، في مخيم طولكرم.

وأضافت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها في جنين وطولكرم وطوباس حاصروا قوات الجيش الإسرائيلي بالكمائن.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة من أعضاء حماس، بينهم قائد، مع دخول هجومه في الضفة الغربية المحتلة يومه الثالث.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه قتل وسام حازم، الذي وصفه بأنه قائد حماس في مدينة جنين، في تبادل لإطلاق النار بعد أن تم التعرف عليه "في سيارة في المنطقة". موضحا أنه تم العثور على أسلحة وأموال في السيارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين آخرين قُتلا أيضا أثناء محاولتهما الفرار من السيارة، وهما ميسرة مشارقة وعرفات عامر.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الرجلين ينتميان إلى حركة حماس، و"عملا تحت قيادة وسام حازم وشاركا في هجمات إطلاق نار ضد المجتمعات الإسرائيلية".

وأكدت كتائب شهداء الأقصى الفلسطينية، في بيان أن مشارقة كان "أبرز قادتها الميدانيين" في جنين، وأضافت أن وسام حازم كان عضوا في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، لكنها لم تعلن عن دوره في المجموعة.