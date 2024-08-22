قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- أعلن المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، أن قوات الحوثيين نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة (SOUNION) النفطية في البحر الأحمر، وسفينة أخرى في خليج عدن.

وزعم سريع في بيان بالفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس، أن "السفينة سونيون أُصيبت إصابة دقيقة ومباشرة وهي معرضة للغرق"، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وأردف المتحدث أن "الحوثيين شنوا هجوما آخر على سفينة (Sw North Wind I)، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر ودقيق أثناء إبحارها في خليج عدن".

وادعى سريع أن "السفينتين تابعتان لشركات تتعامل مع إسرائيل، انتهكت قرار حظر الدخول للموانئ الإسرائيلية"، بحسب ما أفادت وكالة "سبأ".

ومن جانبها، قالت السلطات البحرية البريطانية، الخميس، إن ناقلة النفط التي ترفع العلم اليوناني، راسية حاليا وتم إجلاء طاقمها بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، المتخصصة في متابعة الأمن البحري وتديرها البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت تقريرا يفيد بأن السفينة في المرساة وتم إجلاء الطاقم.

وأكدت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر EUNAVFOR ASPIDES في وقت سابق، الخميس، أنها أجلت طاقم الناقلة سونيون المكون من 25 فردًا. كما حذرت القوة البحرية من أن 150 ألف طن من النفط الخام على متن السفينة تشكل خطرا ملاحيا وبيئيا في المنطقة.

ولم يتضح على الفور كيف رست السفينة وما إذا كان التهديد البيئي لا يزال قائما.