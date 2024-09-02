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القدس (CNN)-- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي من أقصى اليمين، إيتمار بن غفير، الاثنين، إنه يستخدم سلطته لمنع صفقة الرهائن التي وصفها بـ"المتهورة" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتجري احتجاجات حاشدة وإضراب وطني بجميع أنحاء إسرائيل، حيث دعا المتظاهرون الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق فوري لإعادة نحو 100 رهينة إلى بلادهم، ويُعتقد أن 35 منهم ماتوا، ولا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة.

ومع ذلك فإن بن غفير وحلفاءه يقفون بقوة ضد أي تحرك من هذا القبيل. وقال الوزير لأعضاء منظمة جفورا اليمينية التي تمثل أسر الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الحرب في غزة: "لدينا سلطة في الحكومة. أستطيع أن أقول لكم إننا نستخدم هذه السلطة حتى لا تكون هناك صفقة متهورة، وحتى لا تكون هناك مفاوضات على الإطلاق".

وخرجت المجموعة في مسيرة عبر تل أبيب، الاثنين، وهم يحملون صور أقاربهم، مطالبين بعدم التوصل إلى هدنة.

وفي تعليقاته التي نشرها على قناته على تيليغرام، قال بن غفر إنه يعارض أي مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق.

وأضاف إيتمار بن غفير: "سنقوم بعملنا حتى لا يتراجع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، حتى لا تكون هناك صفقة متهورة، وحتى لا نتفاوض مع أولئك الذين قتلوا واغتصبوا وذبحوا وأحرقوا. هناك طريقة واحدة فقط للتحدث مع حماس: (هي السلاح)".

وسبق أن هدد بن غفير بالاستقالة وإسقاط ائتلاف نتنياهو الحاكم إذا قبل الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة.