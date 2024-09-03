"حماس": الرهائن سيعودون في "توابيت" إذا حاولت إسرائيل تحريرهم عسكريا

بالجدول الزمني.. إليكم ما نعرفه عن حالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمه

بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة بصفقة

(CNN)-- حذرت حركة "حماس" من أن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة سيعودون "داخل توابيت" إذا حاولت إسرائيل تحريرهم من خلال الضغط العسكري.

وقالت الحركة، في بيان، الاثنين، إن مقاتليها الذين يحرسون السجناء المحتجزين في القطاع لديهم "تعليمات جديدة" حول كيفية التعامل مع الرهائن إذا اقتربت القوات الإسرائيلية، ونشرت ملصقا مصورا يظهر الرهائن مهددين بمسدس.

وقال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، في البيان: "إصرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

ويأتي بيان "حماس" عقب استعادة القوات الإسرائيلية جثث 6 رهائن من غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر متحدث إسرائيلي، الأحد، إن الرهائن "قتلوا بوحشية على يد إرهابيين من حماس" قبل وقت قصير من وصول الجنود إليهم.

وجاء هذا في وقت تواصلت التظاهرات في إسرائيل، لمطالبة نتنياهو بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين. واندلعت الاحتجاجات بعد أن استعاد الجيش الإسرائيلي جثث الرهائن الست.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يبذل جهدا كافيا لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس".

وأضاف بايدن: "نحن قريبون جدا من ذلك"، في معرض رده على سؤال شبكة CNN حول ما إذا كان يخطط لتقديم مقترح نهائي بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.