شركة سعودية تعلق على أنباء تعرض ناقلتها النفطية "أمجاد" لهجوم حوثي

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت شركة البحري السعودية للنقل، الثلاثاء، على تقارير أمريكية تفيد بتعرض ناقلتها النفطية "أمجاد" لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر، نافية استهدافها أو تعرضها لأي أضرار أو إصابات.

وقالت شركة "البحري" في بيان عبر حسابها في منصة إكس: "في رد على التقارير الصادرة والمتعلقة بحادثة تعرضت لها ناقلة النفط (أمجاد) (IMO: 9779800) التابعة لشركة البحري يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، في حوالي الساعة 06:27 بالتوقيت العالمي، نؤكد أن الناقلة (أمجاد) كانت تعبر شمالاً في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم".

وأضافت الشركة السعودية في منشورها: "نؤكد بشكل قاطع أن الناقلة (أمجاد) لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات. الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع".

وأردف البيان أن "شركة البحري بادرت بإبلاغ كافة الجهات المعنية والمختصة بالحادثة التي تعرّضت لها الناقلة، ونؤكد أننا نراقب الأوضاع عن كثب، ونحن على اتصال وثيق ومستمر مع أفراد الطاقم".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هاجمت ناقلة النفط الخام "بلو لاغون"، التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان، وناقلة النفط "أمجاد" التي تملكها السعودية وترفع علمها، بصاروخين باليستيين وطائرة بدون طيار، مما أدى إلى إصابة الناقلتين، بحسب سنتكوم.