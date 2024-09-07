مصادر تكشف لـCNN عن أسباب تشكك إدارة بايدن في اقتراب نهاية حرب غزة

ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمه

بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة بصفقة

(CNN) -- كشف مسؤولون أمريكيون، لشبكةCNN ، أن إدارة الرئيس جو بايدن واجهت عقبات رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد أشهر من العمل المحموم، مما أثار الشكوك داخل البيت الأبيض حول ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" يمكن أن تنتهي قبل نهاية رئاسة جو بايدن التي استمرت لفترة واحدة.

وبينما أعرب بايدن وكبار مساعديه باستمرار عن أملهم في أن يتمكنوا في النهاية من دفع الصفقة إلى الأمام، إلا أن التعقيدات الكبيرة غيرت المزاج في الأيام الأخيرة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يشككون بشكل متزايد في أن حماس وزعيمها، يحيى السنوار، قد يرغبان بالفعل في التوصل إلى اتفاق.

واتهموا الحركة بجعل المفاوضات أكثر صعوبة بعد إعدام 6 رهائن في غزة مؤخرًا.

وأحبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمل الولايات المتحدة، على الرغم من أن مسؤولين الأمريكيين امتنعوا إلى حد كبير عن انتقاده.

وقال نتنياهو هذا الأسبوع إن التوصل إلى الاتفاق "ليس قريبا"، ويطالب بوجود إسرائيلي دائم في جنوب غرب غزة، على الرغم من الدعوات الدولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإسرائيل للانسحاب الكامل في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الغضب في إسرائيل مع الاحتجاجات الضخمة في جميع أنحاء البلاد ضد حكومة نتنياهو لفشلها في تأمين صفقة من شأنها إعادة أكثر من 100 رهينة إلى الوطن، والعديد منهم أمريكيون أيضا.

ويصر المسؤولون الأمريكيون، في الوقت الحالي، على أن الجزء الأكبر من اللوم عن المأزق يقع على عاتق "حماس".

وقال مسؤول كبير في الإدارة لـ CNN، إنهم ببساطة "قد لا يريدون صفقة أبدًا"، مرددا المخاوف التي أثارها المسؤولون الأمريكيون على نطاق واسع في العلن وفي السر في الأيام الأخيرة بشأن اهتمام السنوار بالتوصل إلى "نعم" في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن التي توقفت مرة أخرى.

وعندما سُئل عما إذا كان المزيد من الضغط على نتنياهو سيساعد في إتمام الصفقة، أجاب مسؤول كبير آخر في الإدارة: "اختار الرئيس طريقته في جعل نتنياهو يعبر خط النهاية".

أما بالنسبة لكبح الأسلحة أو استخدام أي نفوذ آخر للولايات المتحدة على إسرائيل، أضاف المسؤول الكبير: "ليس من الواضح أن هذه الأشياء ستغير سلوك حكومة تضم أمثال الوزير اليميني المتشدد إيتمار بن غفير".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن "الأمر يقع على عاتق الطرفين (إسرائيل وحماس) للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية".

وإذا فشل اتفاق وقف إطلاق النار في التحقق في الأشهر القليلة المقبلة، فسيمثل ذلك خيبة أمل كبيرة في السياسة الخارجية وفشل بايدن، الذي أنفق قدرا هائلا من الوقت والجهد على مدار العام الماضي في الدفع من أجل إنهاء الصراع.

وقالت المصادر إن تركيز الرئيس الأمريكي على السياسة الخارجية - والصراع في غزة على وجه الخصوص - تضاعف فقط في الأسابيع الأخيرة بعد قراره بإنهاء حملته لإعادة انتخابه.

بايدن "مهووس" بالقضية

قال مساعدون إن بايدن كان أكثر حرية في إجراء اتصالات هاتفية مع لاعبين في المنطقة مما كان ليكون عليه لو كان يقوم بحملة في ولايات التي تشهد تنافسا مع الجمهوريين لقد تحدث إلى زعمي مصر وقطر في الأسابيع الأخيرة بينما يتطلع إلى تحقيق صفقة عبر خط النهاية.

ووصف أحد كبار الديمقراطيين المقربين من البيت الأبيض بايدن بأنه ببساطة "مهووس" بهذه القضية في الآونة الأخيرة.

لكن الأخبار المدمرة التي وردت خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجيش الإسرائيلي عن استعادته جثث 6 رهائن قتلتهم "حماس" في غزة، بما في ذلك الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرج بولين، أثارت مخاوف في الإدارة بشأن استعداد السنوار للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "لقد جلب ذلك شعورا بالإلحاح إلى العملية، لكنه أثار أيضًا تساؤلات حول استعداد حماس لإبرام صفقة من أي نوع".

وحتى مع بدء بعض المسؤولين الأمريكيين في التساؤل عن مدى جدية "حماس" في التوصل إلى اتفاق، هناك أيضا شكوك متزايدة حول استعداد نتنياهو نفسه لإبرام صفقة من شأنها أن تضعف قبضته على السلطة.

وفي هذا الأسبوع، عقد نتنياهو مؤتمرين صحفيين ليؤكد بقوة أن القوات الإسرائيلية يجب أن تبقى في الأمد البعيد في المنطقة الممتدة على طول الحدود بين مصر وغزة والمعروفة باسم محور فيلادلفيا، من أجل منع تهريب "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.

إن إصرار نتنياهو يتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي قالت الإدارة إن إسرائيل وقعت عليه والذي تصور انسحابًا أوليًا للجيش الإسرائيلي بعيدًا عن تلك الحدود في المرحلة الأولى ثم الانسحاب الكامل من غزة في المرحلة الثانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين يوم الأربعاء ردًا على المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو: "في رأيي، كلما قل الحديث عن قضايا معينة، كان ذلك أفضل، إن اتخاذ مواقف حاسمة في منتصف المفاوضات ليس مفيدًا دائمًا بشكل خاص".

مقتل هنية أذهل مسؤولي بايدن

لقد صُدم المسؤولون الأمريكيون عندما علموا بمقتل زعيم "حماس" إسماعيل هنية في طهران في يوليو/تموز، والذي يُعتقد أنه من عمل الإسرائيليين.

وكان بايدن وفريقه قلقين من أن مقتل هنية قد يهدد بإحباط وقف المفاوضات في نفس اللحظة التي بدا فيها أنهم يقتربون من النهاية، فقد كان هنية أحد كبار المفاوضين من "حماس".

وقبل أسبوع واحد فقط، التقى بايدن ونتنياهو في المكتب البيضاوي، حيث لم يتم ذكر مقتل هنية، بدلا من ذلك، أصر نتنياهو على الرئيس الأمريكي أنه جاد بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن أصر بايدن على التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع.

وبعد مقتل هنية، أجرى بايدن اتصالا هاتفيا ساخنا مع نتنياهو للإصرار، مرة أخرى، على التوصل إلى اتفاق، وأخبر رئيس الوزراء بايدن أنه لا يقف في طريق اتفاق وقف إطلاق النار وجادل بأن مقتل هنية قد تؤدي إلى المزيد من الضغوط على "حماس" وحل أسرع للمفاوضات.

وقال بايدن للصحفيين بعد ساعات من الاتصال الهاتفي: "لقد عقدت اجتماعا صريحا للغاية مع رئيس الوزراء، ولدينا الأساس لوقف إطلاق النار، يجب عليه المضي قدما ويجب عليهم المضي قدما الآن".

ولكن هذا ليس ما حدث في النهاية، وقد كشفت الأحداث الأخيرة مرة أخرى عن الفجوة الخطيرة بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين عندما يتعلق الأمر بحالة المفاوضات.

وفي أعقاب استعادة جثث الرهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع، زعم بايدن أن الطرفين كانا على "حافة" التوصل إلى اتفاق.

وبعد أيام، زعم مسؤول كبير في الإدارة أطلع الصحفيين أن الطرفين اتفقا على غالبية تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بنسبة "90 %"لكن نتنياهو سارع إلى رفض هذا التقييم بشكل قاطع، قائلا في مقابلة: "لا يوجد اتفاق قيد الإعداد ولسوء الحظ، الأمر ليس قريبا".

وفي تفاصيل لم يتم الكشف عنها من قبل، قال المسؤول الكبير إن من بين الفقرات الثماني عشرة في الاتفاق، تم الانتهاء من 14 فقرة والموافقة عليها.

وأضاف المسؤول أن "الخلافات" المتبقية تتعلق بالمكان الذي ستتحرك إليه القوات الإسرائيلية والثمانمائة فلسطيني المتوقع إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل في المرحلة الأولى، وتابع المسؤول: "بخلاف ذلك، هذا كل شيء".

وكما تزايدت الضغوط على نتنياهو من قبل مسؤوليه العسكريين بعد ما يقرب من عام من الحرب في غزة، في حين أدى صد الهجمات من جبهات أخرى إلى إرهاق الجيش الإسرائيلي.

وقال المسؤول الكبير الثاني في الإدارة: "أعلم أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي يريدان إنهاء الحرب إنهم بحاجة إلى الراحة وإعادة التجهيز، في حالة حدوث حرب في الشمال مع حزب الله".

وبعد الضغط عليه عدة مرات بشأن الفجوة في الرسائل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أصر المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي على أن الولايات المتحدة تظل "براجماتية" بشأن حالة المفاوضات.

وقال كيربي: "سأعترض على فكرة أننا نخدعكم أو نبالغ في التفاؤل نحن عمليون في هذا الأمر، ونعتقد أننا أحرزنا قدرًا هائلاً من التقدم في الأشهر القليلة الماضية من حيث وضع هيكل الصفقة موضع التنفيذ، ولكن لا يتم التفاوض على أي شيء حتى يتم التفاوض على كل شيء".

من جانبه، ظل بايدن متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق، على الرغم من المفاوضات المضنية.

وردا على سؤال من CNN يوم الاثنين حول كيف سيكون الاتفاق الجديد الذي يتم الانتهاء منه مختلفًا عن المقترحات الفاشلة الأخرى، أجاب بايدن فقط: "الأمل ينبع إلى الأبد".

