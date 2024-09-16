بعد أسبوعين من الهجوم الحوثي عليها.. ناقلة النفط "سونيون" لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر

(CNN)-- أرسل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة إلى زعيم جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، بعد يوم من وصول صاروخ حوثي طويل المدى إلى وسط إسرائيل.

حسب بيان لحركة حماس، بارك السنوار لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، "وصول صواريخ أنصار الله في اليمن إلى عمق الكيان الصهيوني، متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض، متوجهًا بالشكر لأنصار الله على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان".

وقال السنوار: "إن وصول صواريخكم سيفشل خطط الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة، وسيجعلها أكثر تأثيرًا في حسم المعركة".

وأضاف السنوار: "شعبنا الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع، وهو ما يتطلب من الأمة مساندتها"، مؤكدًا أن "المقاومة بخير... ما ينشره العدو من أخبار ومعلومات يأتي في إطار الحرب النفسية".

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس أن "المقاومة تحضر نفسها لمعركة استنزاف، وستكسر إرادة العدو السياسية كما كسرت إرادته العسكرية"، مُعتبرًا أن هجوم السابع من أكتوبر، الذي تسميه الحركة "عملية طوفان الأقصى"، جاء "لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة".

في وقت مبكر من صباح الأحد، أطلق الحوثيون صاروخًا طويل المدى من اليمن على إسرائيل، التي قالت إن "على الأرجح تفتت في الجو"، قبل أن يسقط في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل.

وزعمت جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، أن الصاروخ كان "فرط صوتي"، أي يفوق سرعة الصوت.

وفيما تزامنت رسالة السنوار مع الحادثة، ذكرت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، أن عبدالملك الحوثي تلقى "رسالة خاصة" من السنوار، "بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".

في وقت سابق الاثنين، نفى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في أول مؤتمر صحفي له، الاثنين، إرسال بلاده صواريخ فرط صوتية للحوثيين، موضحًا: "لديهم التكنولوجيا، لقد تعلموها حتى قبل بدء هذه الحرب. إنهم يصنعونها بأنفسهم".