مُشرّع بحزب الله يتحدث لـCNN عن هجوم "البيجر" ورد الحزب

(CNN)— قال النائب عن حزب الله والوزير اللبناني السابق، حسين الحاج حسن، لشبكة CNN، إن جميع المصابين في هجوم أجهزة "البيجر" الذي وقع يوم الثلاثاء في حالة معنوية عالية.

وقال حسن من أمام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، الأربعاء: "نحن صامدون"، مضيفا أن الحزب سيرد في "الوقت والطريقة المناسبين".

وتابع: "رغم التضحيات والجراح والشهداء، المقاومة ستستمر وستستمر في دعم غزة"، وعندما سألته شبكة CNN، لم يذكر عدد أعضاء حزب الله أو مقاتليه الذين قتلوا في هجوم الثلاثاء.

وتوافينا الزميلة سارة السرجاني من CNN، الموجودة خارج مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، قائلة إن امرأة جلست تبكي على الرصيف، خارج المستشفى ويواسيها أفراد أسرتها، وتقول إن ابنها يتلقى العلاج في الداخل من إصابات في الوجه واليدين، دون الكشف عن هويتها أو اسمه.

ويقول رجل بجانبها: "كل الإصابات متشابهة، في الوجه واليدين والخصر.. ما الفائدة من الحديث"، يقول عندما يُطلب منه إجراء مقابلة أمام الكاميرا، مضيفا: "هل يجب أن أدين هذا؟ نعلم جميعًا أن ما حدث هو أمر إجرامي، لكن لن تفعل أي دولة في العالم أي شيء حيال ذلك".