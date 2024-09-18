دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت طريقة انفجار أجهزة الاتصال "البيجر" في لبنان، الثلاثاء، تفاعلا واسعا وتحليلات شملت تكهنات عن كيفية القيام بذلك عن بعد.

ولفت نشطاء إلى زعم أن إشارة يمكن من خلالها رفع حرارة "البيجر" لينفجر في حين قال آخرون إن إشارة الانفجار كانت موجهة إلى بطاريات الليثيوم وسط جدل إن كانت تنفجر مباشرة أو تحترق بشكل سريع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وآخرين مطلعين على العملية أن إسرائيل وضعت مواد متفجرة في مجموعة من الأجهزة المصنوعة في تايوان والتي استوردها حزب الله، مضيفة أن المتفجرات زُرعت مع مفتاح بجوار البطارية في كل جهاز لتفجيرها عن بعد، وانفجرت الأجهزة في وقت واحد بعد تلقي رسالة بعد ظهر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين بما في ذلك ما لا يقل عن 170 منهم في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وعلمت شبكة CNN أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الذي تسبب في تفجير آلاف أجهزة النداء الآلي (البيجر) لعناصر "حزب الله" في وقت واحد في لبنان، الثلاثاء، وكانت العملية، التي خلفت آلاف الجرحى في جميع أنحاء لبنان، نتيجة لعملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات (الموساد) والجيش الإسرائيلي، في حين لم تعلق إسرائيل على الحادثة.