(CNN)-- تعهد حزب الله اللبناني بالانتقام من إسرائيل بعد موجة من انفجارات أجهزة النداء "البيجر" في جميع أنحاء لبنان استهدفت الجماعة المسلحة مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين، وفيما يلي أمور عليك معرفتها:

إصابة السفير الإيراني : كان سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني، من بين الجرحى في بيروت، إلى جانب اثنين من موظفي السفارة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. وذكرت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية نقلاً عن زوجته أن أماني يعاني من إصابة سطحية ويخضع للملاحظة في المستشفى.

من صنع أجهزة "البيجر"؟: قالت شركة Gold Apollo إن أجهزة الاستدعاء طراز AR-924 ، التي تحمل العلامة التجارية للشركة، تم تصنيعها من قبل شركة توزيع مقرها المجر وتدعى BAC Consulting KFT . وقال مسؤول أمني تايواني كبير لشبكة CNN ، إنه ليس لدى تايوان أي سجل لشحن أجهزة الاستدعاء Gold Apollo إلى لبنان أو الشرق الأوسط.

كيف انفجرت أجهزة النداء؟: زرعت إسرائيل متفجرات بجوار البطارية في كل جهاز نداء، بالإضافة إلى مفتاح للتفجير عن بعد، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وآخرين.

إلقاء اللوم على إسرائيل: علمت شبكة CNN أن الهجوم كان عملية مشتركة بين جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" والجيش الإسرائيلي. وأدانت الحكومة اللبنانية الهجوم ووصفته بأنه "“عدوان إسرائيلي إجرامي"، ورفضت إسرائيل التعليق علنا ​​على الانفجارات. كما ألقت إيران باللوم على ما وصفته بـ”الإرهاب الإسرائيلي”.

المساعدة الطبية: قال الأردن إنه مستعد لتقديم "أي مساعدة طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لعلاج آلاف المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا".

الولايات المتحدة تقول إنها غير متورطة: قال مسؤولون أمريكيون إن حليف إسرائيل لم يكن على علم بالهجوم مقدمًا .