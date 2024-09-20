الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال اشتباكات في شمال البلاد

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن جنديين على الأقل قُتلا في اشتباكات في شمال البلاد، دون الخوض في تفاصيل ملابسات وفاتهما.

وأضاف الجيش أن جنديا ثالثا أصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت إسرائيل و"حزب الله" اللبناني منخرطين في ضربات عبر الحدود، الخميس.

وقالت إسرائيل إنها نفذت ضربات ضد عدة مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن العمليات العسكرية ضد "حزب الله" ستستمر، وقال، في بيان خلال لقائه قادة عسكريين إسرائيليين: "هدفنا هو ضمان العودة الآمنة لمجتمعات الشمال في إسرائيل إلى منازلهم. وكلما مضى الوقت، سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا".

وأضاف: "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر كبيرة أيضا. حزب الله يشعر بأنه يتعرض للاضطهاد وسلسلة الأعمال العسكرية ستستمر".

وفي الوقت نفسه، أعلن "حزب الله" أنه شن ما لا يقل عن 17 هجوما بالصواريخ والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل.