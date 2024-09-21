جلسة "عاصفة" في مجلس الأمن بشأن تفجيرات أجهزة اتصالات "حزب الله"

بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

(CNN)-- اشتبك مبعوثا لبنان وإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، في أعقاب سلسلة من الهجمات الإسرائيلية في لبنان استهدفت أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر "حزب الله" المدعوم من إيران.

وكان لبنان شهد انفجار آلاف أجهزة النداء الآلي "البيجر" والاتصالات اللاسلكية "ووكي توكي" التي كانت لدى عناصر "حزب الله" على مدار يومين ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، وعلمت شبكة CNN أن تلك كانت عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والجيش الإسرائيلي.

وفي حديثه أمام المجلس، حذر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب من أن لا أحد في العالم سيكون آمنا بعد تفجير أجهزة الاتصالات في بلاده، واصفا موجة التفجيرات بأنها "هجوم إرهابي".

وحذر من أنه "إذا لم يدين مجلسكم هذا الهجوم الإرهابي وإذا لم تسموا الجاني، وإذا لم تردعوا الجاني وتدينوه ​​وتجبروه على وقف مثل هذه الاعتداءات، فإن مصداقية هذا المجلس للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان على المحك".

وقُتل ما لا يقل عن 37 شخصا في التفجيرات، بما في ذلك بعض الأطفال، وأصيب أكثر من 3000 شخص.

وفي المقابل، انتقد السفير الإسرائيلي داني دانون، بوحبيب لعدم ذكر "حزب الله" في تصريحاته.

وفي كلمته أمام المجلس، اتهم دانون "حزب الله" بـ"انتهاك القانون الدولي"، وقال إنه "في حين لا تسعى إسرائيل إلى صراع إقليمي أوسع"، فإنها لن تسمح للجماعة بمواصلة ما أسماه "الاستفزازات".

وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ عام تقريبا، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين والإسرائيليين على الفرار من المناطق الحدودية.

وقال دانون إنه إذا لم ينسحب "حزب الله" من الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، إلى شمال نهر الليطاني من خلال الجهود الدبلوماسية، فإن إسرائيل "ستستخدم أي وسيلة للدفاع عن مواطنيها".

وأشار إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينص على أن قوات "حزب الله" يجب أن تنسحب شمال نهر الليطاني، وأن الجيش اللبناني فقط يجب أن يحتفظ بمواقع في منطقة الحدود.

ومن جانبه، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني إن إسرائيل تجاوزت "الخط الأحمر" باستهداف السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

وكان أماني من بين الجرحى في بيروت في أعقاب موجة التفجيرات، إلى جانب اثنين من موظفي السفارة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن أماني أصيب بجروح سطحية وتلقى رعاية طبية، نقلاً عن زوجة السفير.

وفي حديثه أمام مجلس الأمن، اتهم إيرواني أيضا الولايات المتحدة وحلفاءها، وخاصة بريطانيا، بخلق "بيئة من الإفلات من العقاب" لإسرائيل.