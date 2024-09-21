بعد تفجيرات لبنان.. رسالة نشرها إيمانويل ماكرون تشعل انتقادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو نشره مترجم للغة العربية برسالة وجهها للشعب اللبناني، بأعقاب تفجيرات "البيجر" واللاسلكي في البلاد.

الفيديو نشره ماكرون على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) وقال فيه: "إيها اللبنانيات واللبنانيين، أصدقائي الأعزاء أود التوجه إليكم من جديد مباشرة.. بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020 حضرت إلى لبنان من أجل الإعراب عن تضامن الفرنسيين الثابت مع الشعب اللبناني، وها هو الحزن والخوف يصيب اللبنانيين مجددا اليوم.."

وتابع قائلا: "في حين لا يكف لبنان عن تخطي المحن فهو لا يستطيع التعايش مع الخوف من حرب وشيكة، وأقول لكم بمنتهى الوضوح كما أقول للجميع يجب أن نرفض هذا المصير، تسنى لي اليوم التحدث إلى قادتكم والجهات الفاعلة الرئيسية في هذه الأزمة من إسرائيل إلى إيران وقلت لهم أنه يجب الحفاظ على لبنان وتفادي الحرب ويتعين على المسؤولين السياسيين في بلدكم أن يتصرفوا في سبيل تحقيق ذلك وذلك ما قلته لهم.."

وأضاف: "الحل الدبلوماسي مُتاح وهو حل يتطلب الكثير من الجهود، ترغب فرنسا في رسمه في صالح لبنان مع جميع شركائه.. أولا، لا يصب التصعيد بصالح أحد، ثانيا، يجب الحفاظ على سلامة أراضي لبنان وأمنه وسيادته.. وأخيرا إنكم تحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس يتولى قيادة البلد لمواجهة المخاطر التي تثقل كاهلكم ويتعين على جميع الأفرقة السياسية الاضطلاع بمسؤولياتها وعلى رئيس مجلس النواب أن يجمعهم في أسرع وقت ممكن.."