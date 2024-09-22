حزب الله يعلن إطلاق "عشرات الصواريخ" على قاعدة جوية في شمال إسرائيل

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(CNN)-- أعلن حزب الله أنه أطلق "عشرات الصواريخ" على قاعدة ومطار رامات ديفيد في شمال إسرائيل، ردًا على الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 10 قذائف أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل خلال الليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جميع القذائف تم اعتراضها، باستثناء واحدة.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الإسرائيلية إن رجلاً "أصيب بخدش خفيف للغاية" نتيجة للشظايا الناجمة عن اعتراض صاروخ بالقرب من قرية في الجليل السفلي.

وأوضح المتحدث: "يقدم مسعفون من نجمة داوود الحمراء العلاج في مكان الحادث لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا، في حالة خفيفة للغاية".