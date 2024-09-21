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(CNN)-- ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، أن الطائرات الإسرائيلية شنت ما مجموعه 111 غارة جوية خلال ساعة واحدة، ظهر السبت.

وقالت الوكالة إن الغارات وقعت بين الساعة 1:30 ظهرا، و2:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (6:30 صباحا إلى 7:30 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة).

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام: "نفذت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق في النبطية وإقليم التفاح والبقاع الغربي".

وتعتبر كثافة الضربات الجوية الإسرائيلية، السبت، من بين أعلى المعدلات المسجلة منذ بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل العام الماضي، دعما لحركة حماس.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 طائرة مقاتلة "ضربت ودمرت آلافا من فوهات قاذفات الصواريخ التابعة لحزب الله" في أكثر من 40 منطقة بجنوب لبنان خلال يوم واحد.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل وقت قصير، السبت، أن قواته قصفت نحو 180 هدفا في جنوب لبنان.