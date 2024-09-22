كيم غطاس تحذر من "روليت الشرق الأوسط" وتؤكد: إسرائيل ستتمادى كثيرًا في مرحلة ما "وستشعل حريقًا إقليميًا"

(CNN)-- قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، إن الجيش "مستعد للخطوات التالية" في قتاله ضد حزب الله، وأنه يخطط لاتخاذها في "الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف هاليفي: "نحن مستعدون جيدًا للخطوات التالية، ونخطط لها بطريقة عالية الجودة للأيام القليلة المقبلة".

وحذّر هاليفي حزب الله من أنه سيتعرض لضربة أخرى حتى يقبل بإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بعد فرارهم من المنطقة هربًا من العنف.

وقال أيضًا إن هجوم إسرائيل على قوة الرضوان النخبوية، التابعة لحزب الله، هو رسالة إلى أي شخص في الشرق الأوسط يهدد المواطنين الإسرائيليين.

الجمعة، ضربت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيًا من 9 طوابق في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن مقتل 45 شخصًا على الأقل، من بينهم 16 من مقاتلي حزب الله، بمن فيهم قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل، والقائد العسكري الكبير أحمد وهبة.

في وقت سابق الأحد، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، خلال جنازة عقيل في بيروت، دخول الحزب في "معركة الحساب المفتوح"، بعد قوله إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب مؤلمة لنا".