كيف أجاب بزشكيان على سؤال CNN عمّا إذا كان يعتقد أن حزب الله سيرد على إسرائيل بشكل كبير؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، توتير سابقا، عن المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، والخسائر التي تكبدها الحزب.

وقال علي خامنئي في منشور عبر منصة "إكس"، في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "حزب ‌الله الذي يجعل صدره درعًا من أجل غزة ويتعرض لهذه الأحداث المؤلمة، يجاهد في سبيل الله"، حسب وصفه، وزعم أن "حزب الله منتصر".

وأضاف المرشد الإيراني في منشور آخر: "أمريكا بحاجة إلى انتصار الكيان الصهيوني. الحكومة الأمريكية الحالية، ومن أجل الانتخابات القادمة، تحتاج إلى إظهار أنها هي من حققت انتصار الكيان الصهيوني. بالطبع، هم يحتاجون أيضًا إلى أصوات المسلمين، ولذلك يتظاهرون بعدم التدخل"، حسب قوله.

وأوضح علي خامنئي في منشور آخر: "يمتلك العدو المال، السلاح، الإمكانات والإعلام العالمي، في حين أن المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله، في الجانب الآخر، لا يمتلكون حتى عُشر مِعشار هذه الإمكانات. وعلى الرغم من ذلك، فإن المُنتصر هو الطرف المجاهد في سبيل الله".

وزعم المرشد الأعلى الإيراني أن "النصر، إلى اليوم، حليف حزب الله وقوى المقاومة؛ فلو كان الكيان الصهيونيّ تمكّن من هزيمة القوى المناضلة في غزة والضفة الغربية ولبنان لما ارتكب هذه الجرائم بحق المنازل والمدارس والمستشفيات والأطفال والنساء"، طبقا لقوله.

وفي تدوينة أخرى عبر منصة "إكس"، أوضح علي خامنئي أن "مقتل بعض أفراد حزب الله المؤثّرين والقيّمين خسارةٌ بالنسبة إليه، ولكنها لا تنال من بنيته التنظيميّة والبشرية، فهو أقوى بكثير من ذلك".

وقال: "النصر النهائي في هذه المعركة حليف جبهة المقاومة وجبهة حزب الله"، طبقا لوصفه.