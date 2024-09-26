مصدر يوضح لـCNN موقف نتنياهو من جهود أمريكا لتهدئة التوترات في لبنان

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(CNN) -- أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لحكومته للانخراط في الجهود الأمريكية للتوسط في وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما قاله مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN .

وقال المسؤول، الأربعاء، إن نتنياهو أعطى موافقته على أساس أن أي اتفاق يجب أن يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم في شمال إسرائيل، مضيفا لاحقا أن بلاده "لن ترتاح" حتى يحدث ذلك.

وذكر نتنياهو: "لا أستطيع توضيح تفاصيل كل ما نقوم به، لكن يمكنني أن أخبرك بشيء واحد: نحن مصممون على إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن مستشار البيت الأبيض الكبير آموس هوكشتاين مشارك في تلك الجهود، وتابع أن الأمريكيين لا يتحدثون إلى "حزب الله" بشكل مباشر.

وكانت شبكة CNN أفادت بأن الولايات المتحدة تعمل بشكل عاجل على خطة لتهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله"، وفقا لـ3 مصادر، حيث يراقب المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد احتمالات اتساع الصراع.