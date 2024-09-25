رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يستعد لتوغل بري محتمل في لبنان

كيف أجاب بزشكيان على سؤال CNN عمّا إذا كان يعتقد أن حزب الله سيرد على إسرائيل بشكل كبير؟

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(CNN)-- قال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش يستعد لتوغل بري محتمل في لبنان.

وفقًا لبيان صحفي عسكري، قال رئيس الأركان العامة الفريق هيرتسي هاليفي للقوات أثناء زيارته للحدود الشمالية: "تسمعون الطائرات النفاثة فوق رؤوسكم؛ لقد كنا نضرب طوال اليوم. هذا من أجل إعداد الأرض لدخولكم المحتمل ومواصلة إضعاف حزب الله".

هذه هي المرة الثانية التي يقول فيها جنرال إسرائيلي كبير، الأربعاء، إن عملية برية قد تكون وشيكة. قال رئيس الأركان العامة الإسرائيلي في الشمال، اللواء أوري غوردين، إن الجيش "يجب أن يكون مستعدًا تمامًا للمناورات".

كما يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استدعي لواءين احتياطيين بسبب الصراع مع حزب الله.

وقال هاليفي للقوات إنه من أجل إعادة 60 ألف إسرائيلي إلى منازلهم في الشمال، "نحن نستعد لعملية مناورة".

"إن هذا يعني أن أحذيتكم العسكرية... ستطأ أراضي العدو، وتدخل القرى التي أعدها حزب الله كمواقع عسكرية كبيرة، مع البنية التحتية تحت الأرض، ونقاط التجمع، ومنصات الإطلاق إلى أراضينا، وتنفذ هجمات على المدنيين الإسرائيليين".

كما قال: "إن دخولكم إلى تلك المناطق بقوة، ولقائكم بعناصر حزب الله، سيُظهر لهم ما يعنيه مواجهة قوة محترفة وذات مهارات عالية وخبرة في المعارك. أنتم قادمون أقوى بكثير وأكثر خبرة منهم. سوف تدخلون، وتدمرون العدو هناك، وتدمرون بنيته التحتية بشكل حاسم. هذه هي الأشياء التي ستسمح لنا بإعادة سكان الشمال بأمان بعد ذلك".

وحذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، السكان النازحين في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم، مع استهدافه حزب الله بموجة من الضربات.

يأتي هذا في وقت أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن أكثر من 90 ألف شخص نزحوا مؤخرًا في لبنان، مع استمرار "نزوح الناس من جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني"، وسط الحملة الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "تم الإبلاغ عن نزوح ما لا يقل عن 90530 شخصًا جديدًا، بما في ذلك ما يقرب من 40 ألفا في 283 ملجأ". ومن المرجح أن يشمل بعض هؤلاء الأشخاص أولئك الذين فروا من منازلهم عندما تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل العام الماضي.

وبدأ سكان القرى في جنوب لبنان في الفرار، الاثنين، بعد أن حذر جيش الدفاع الإسرائيلي المدنيين من مغادرة المناطق التي يعمل فيها حزب الله، مثل تلك المستخدمة لتخزين الأسلحة.