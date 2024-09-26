مصادر لـCNN: أمريكا نشرت قوات في قبرص وسط تصاعد التوترات في لبنان

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصادر لـCNN: أمريكا نشرت قوات في قبرص وسط تصاعد التوترات في لبنان - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مصادر لـCNN: أمريكا نشرت قوات في قبرص وسط تصاعد التوترات في لبنان

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
مدارس بيروت تتحول إلى ملاجئ لنازحي الجنوب.. شاهد ما قاله لبنانيون عن وضع البلاد

(CNN)-- كشف مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، الأربعاء، أن عشرات الجنود الأمريكيين تم نشرهم في قبرص وسط تصاعد حاد في التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، وأنهم يستعدون لحالات الطوارئ بما في ذلك عملية إجلاء محتملة من لبنان للمواطنين الأمريكيين في حال اندلاع حرب شاملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الجيش الأمريكي سينشر "عددا صغيرا من العسكريين الأمريكيين في المنطقة من باب الحيطة والحذر"، لكنه رفض الإفصاح عن عدد القوات وأين تم إرسالها، وما هو السلاح الذي ينتمون إليه.

ولعبت قبرص دورا رئيسيا في المساعدة على إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان خلال حرب إسرائيل مع "حزب الله" 2006، مما سهل رحيل وإيواء عشرات الآلاف من الأشخاص في ذلك الوقت أثناء فرارهم من الصراع.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنطونيو لوكالة "رويترز" للأنباء، الشهر الماضي، إن بلاده على أهبة الاستعداد مرة أخرى للمساعدة إذا لزم الأمر.

قد يهمك أيضاً

بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة لبنان.. وتنقل 700 جندي إلى قبرص

وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها سترسل 700 جندي إلى قبرص للتحضير لإجلاء محتمل للمواطنين البريطانيين من لبنان إذا أصبح ذلك ضروريا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "الرسالة الأكثر أهمية مني للمواطنين البريطانيين في لبنان، هي عليكم المغادرة على الفور".

 وحثت وزارة الخارجية الأمريكية مرارا وتكرارا مواطنينها على مغادرة لبنان بينما لا تزال خيارات السفر متاحة.

ووصلت التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" إلى مستويات عالية جديدة خلال الأسبوع الماضي، بدءًا من تنفيذ إسرائيل لهجمات سرية فجرت أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لـ"حزب الله"، ثم تبع ذلك قصف بيروت وجنوب لبنان بغارات جوية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين ومقاتلي "حزب الله" في الأيام الأخيرة.

وردت الجماعة المسلحة بهجمات صاروخية استهدفت مواقع إسرائيلية بما في ذلك قاعدة رامات ديفيد الجوية شرق حيفا، وأطلقت، الأربعاء، صاروخا مباشرة على تل أبيب اعترضته الدفاعات الجوية الإسرائيلية. 

وفي وقت لاحق من الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستدعي لواءين احتياطيين لمهمة في شمال إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده "تعمل بلا كلل" على الجهود الدبلوماسية لمنع "حرب شاملة" بين إسرائيل ولبنان.

وذكر بلينكن لنظرائه في مجلس التعاون الخليجي في اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "خطر التصعيد في المنطقة مرتفع، وأنا أعلم أننا جميعًا نركز كثيرًا على ذلك".

وقال مسؤول أمريكي، لـ CNN ، الاثنين: "نحن أقرب ما نكون إلى الانزلاق إلى حرب إقليمية" منذ هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف المسؤول أن أحد أكبر المخاوف بالنسبة للولايات المتحدة الآن هو أن إيران، وهي الداعم الرئيسي لـ"حزب الله"، ستتدخل، وتابع أن طهران لم تتدخل بعد، لكنها ستتدخل إذا اعتقدت أنها على وشك خسارة أقوى قوة تابعة لها "حزب الله".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.