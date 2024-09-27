وزير الخارجية اللبناني: نرفض الحرب وبلادنا تعاني من أزمة تهدد وجودها

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(CNN)-- حذر وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، الخميس، من أن الأزمة مع إسرائيل "تهدد الشرق الأوسط بأكمله"، وكرر الدعوات إلى وقف إطلاق النار الفوري "على جميع الجبهات".

وقال عبدالله بو حبيب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لبنان يعاني حاليًا من أزمة تهدد وجوده". وجدد رفض لبنان للحرب، داعيا إلى "تطبيق المقترح الأمريكي -الأوروبي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وأعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من الحلفاء للتحرك نحو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله.

وقال وزير الخارجية اللبناني: "الوضع يتطلب تدخلا دوليا على وجه السرعة قبل أن يخرج عن السيطرة بتأثير الدومينو، مما يجعل هذه الأزمة مستحيلة الاحتواء"، محذرا من أن الصراع الحالي قد "يتحول إلى ثقب أسود يلتهم السلام والأمن الإقليمي والدولي".

وأكد عبدالله بوحبيب: "الأزمة في لبنان تهدد الشرق الأوسط بأكمله بالأسوأ، إذا ظل الوضع على ما هو عليه حاليا، وإذا ظل العالم بلا حراك".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "نجدد التمسك بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، فهو ليس ضروريا لأمن لبنان فقط لكنه ضروري لأمن إسرائيل أيضا".

وبحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال عبدالله بوحبيب، إن الجيش الإسرائيلي "يحرق الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض لعدم التمكن من زراعتها لسنوات".

وأشار عبدالله بوحبيب إلى أن "عودة الإسرائيليين إلى مستوطناتهم لن تتحقق بالقتال بل بوقف النار. ألم تشبع إسرائيل من الحروب؟ ومتى ستعطي فرصة للسلام بدل لغة الحديد والنار. على إسرائيل وقف التصعيد لمنع الانفجار الكبير"، حسب قوله، وطبقا لما نقلت عنه الوكالة اللبنانية.

وأردف: "لن يكون هناك سلام في المنطقة دون تطبيق حل الدولتين. بدلا من عسكرة الصراع يجب التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة".

وقال عبدالله بو حبيب إن "المطالبة بأي شيء آخر سيكون مضيعة للوقت".