الحوثيون يكشفون تفاصيل عن الغارات الأمريكية على عدة مواقع في اليمن

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتمردون الحوثيون في اليمن، في وقت متأخر مساء الجمعة، تفاصيل عن الضربات التي قالوا إن طائرات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا شنتها على عدد من المواقع في اليمن، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر حوثي: "شن طيران العدوان الأمريكي- البريطاني الجمعة، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار".

وأضافت الوكالة أن "مصادر محلية أوضحت أن الطيران الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء".

وأشارت المصادر إلى أن "الطيران الأمريكي- البريطاني استهدف بسبع غارات منطقة الكثيب ومطار الحديدة، كما شن غارة على جنوب مدينة ذمار".

وفي بيان آخر للوكالة قالت فيه: "عاود الطيران الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة"، حسبما نقلت "سبأ" عن مصدر أمني.

وفي بيان ثالث نقلت وكالة "سبأ" عن مصدر أمني قوله إن "الطيران الأمريكي- البريطاني شن ثلاث غارات على مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء".

وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن الهجوم، الذي تضمن ضربات تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، تم تنفيذه لـ"حماية حرية الملاحة" في البحر الأحمر بعد أسابيع من هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

في حين قالت وزارة الدفاع البريطانية إن بلادها لم تشارك في الضربات، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بالضربات.