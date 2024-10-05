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مراسل CNN ينقل نتيجة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت.. ما مدى تأثيرها على اللبنانيين؟

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(CNN)-- تواصل القصف الإسرائيلي على لبنان، صباح السبت، بعد غارات في جميع أنحاء البلاد، وما لا يقل عن تنفيذ 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل.

وأبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في بيان، السبت، السكان الذين أُمروا بمغادرة منازلهم في المناطق التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي بعدم العودة إليها.

وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي مستمرة، من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، لا تعودوا إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات في أنحاء البلاد، مع ما لا يقل عن 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل.

وخلال الفترة من الساعة 12:50 صباحا، و2:44 صباحا، أصدر أدرعي ثلاثة تحذيرات منفصلة لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت لإخلاء منازلهم قبل الغارات الجوية المخطط لها.

وكتب أدرعي في كل من الأوامر التي تضمنت خرائط للمناطق المحددة: "إنكم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح حزب الله، والتي سيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها على المدى الزمني القريب"، حسب وصفه.

وفي مناطق أخرى في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للأنباء عن وقوع ضربات في وادي البقاع في الشرق، وفي مدينة صور على ساحل البحر المتوسط، ​​​​وكذلك في المجتمعات الجنوبية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

ومن جانبه، قال حزب الله إنه استهدف دبابة إسرائيلية كانت تتقدم قرب مشارف قرية مارون اللبنانية، في وقت مبكر صباح السبت.

وبحسب بيان، زعمت الجماعة المسلحة أنها أصابت الدبابة "بشكل مباشر" بصاروخ موجه.

كما زعم الحزب أن أفراد الطاقم الإسرائيليين إما قُتلوا أو أُصيبوا في الضربة.

وفي حادث منفصل، قال حزب الله إنه صد هجوما خلال الليل شنته القوات الإسرائيلية بالقرب من بلدة العديسة. وفي آخر تحديث له بشأن الحادث، قبل ساعات، قال حزب الله إن "الاشتباكات مستمرة".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن هذه التقارير لكنها لم تتلق ردا.

وشنت إسرائيل ما أسمته توغلا بريا "محدودا" في لبنان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ومن جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إنه رصد خمس مقذوفات أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وأضاف البيان: "عقب صفارات الإنذار التي دوت في منطقتي هعماكيم ووادي عارة، تم رصد حوالي خمس مقذوفات تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض بعض المقذوفات بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

بدوره، أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسرائيلية ماغن ديفيد أدوم (MDA)، أن الفرق في طريقها إلى مواقع الضربات الصاروخية التي تم الإعلان عنها، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي الوقت نفسه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، السبت، إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا، منذ أن بدأت إسرائيل حملتها الجوية داخل البلاد.

ووفقا لغراندي، فإن من بين الـ200 ألف، مواطنون لبنانيون وسوريون كانوا يعيشون في لبنان.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، السبت، أنه تم إخلاء مستشفى في جنوب لبنان بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن إصابة 9 من الطاقم الطبي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء عن بيان صادر عن المستشفى، أن الضربة التي وقعت- بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل- جاءت بعد أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي.