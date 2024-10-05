Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.السبت.. إليكم آخر تطورات المواجهات العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

السبت.. إليكم آخر تطورات المواجهات العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
"مثل غزة وبيروت".. شاهد كيف هدد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة إيران

(CNN)-- تواصل القصف الإسرائيلي على لبنان، صباح السبت، بعد غارات في جميع أنحاء البلاد، وما لا يقل عن تنفيذ 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل.

وأبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في بيان، السبت، السكان الذين أُمروا بمغادرة منازلهم في المناطق التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي بعدم العودة إليها.

وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي مستمرة، من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، لا تعودوا إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات في أنحاء البلاد، مع ما لا يقل عن 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل.

وخلال الفترة من الساعة 12:50 صباحا، و2:44 صباحا، أصدر أدرعي ثلاثة تحذيرات منفصلة لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت لإخلاء منازلهم قبل الغارات الجوية المخطط لها.

وكتب أدرعي في كل من الأوامر التي تضمنت خرائط للمناطق المحددة: "إنكم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح حزب الله، والتي سيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها على المدى الزمني القريب"، حسب وصفه.

وفي مناطق أخرى في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للأنباء عن وقوع ضربات في وادي البقاع في الشرق، وفي مدينة صور على ساحل البحر المتوسط، ​​​​وكذلك في المجتمعات الجنوبية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

ومن جانبه، قال حزب الله إنه استهدف دبابة إسرائيلية كانت تتقدم قرب مشارف قرية مارون اللبنانية، في وقت مبكر صباح السبت.

وبحسب بيان، زعمت الجماعة المسلحة أنها أصابت الدبابة "بشكل مباشر" بصاروخ موجه.

كما زعم الحزب أن أفراد الطاقم الإسرائيليين إما قُتلوا أو أُصيبوا في الضربة.

وفي حادث منفصل، قال حزب الله إنه صد هجوما خلال الليل شنته القوات الإسرائيلية بالقرب من بلدة العديسة. وفي آخر تحديث له بشأن الحادث، قبل ساعات، قال حزب الله إن "الاشتباكات مستمرة".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن هذه التقارير لكنها لم تتلق ردا.

وشنت إسرائيل ما أسمته توغلا بريا "محدودا" في لبنان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ومن جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إنه رصد خمس مقذوفات أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وأضاف البيان: "عقب صفارات الإنذار التي دوت في منطقتي هعماكيم ووادي عارة، تم رصد حوالي خمس مقذوفات تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض بعض المقذوفات بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

بدوره، أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسرائيلية ماغن ديفيد أدوم (MDA)، أن الفرق في طريقها إلى مواقع الضربات الصاروخية التي تم الإعلان عنها، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي الوقت نفسه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، السبت، إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا، منذ أن بدأت إسرائيل حملتها الجوية داخل البلاد.

ووفقا لغراندي، فإن من بين الـ200 ألف، مواطنون لبنانيون وسوريون كانوا يعيشون في لبنان.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، السبت، أنه تم إخلاء مستشفى في جنوب لبنان بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن إصابة 9 من الطاقم الطبي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء عن بيان صادر عن المستشفى، أن الضربة التي وقعت- بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل- جاءت بعد أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي.

قد يهمك أيضاً

هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي عن سبب ضرب الطريق الواصل بين سوريا ولبنان

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.