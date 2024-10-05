حماس تعلن مقتل قائد عسكري وزوجته وطفلتيه بغارة جوية على لبنان

(CNN)-- قُتل قائد من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية بالقرب من مدينة طرابلس شمال لبنان، وفقا لإحدى وسائل الإعلام التابعة للحركة.
وقالت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس، عبر تيليغرام، السبت: "تنعى حماس القائد بكتائب القسام، سعيد عطا الله علي، وثلاثة من أفراد عائلته، نتيجة قصف منزله في مخيم البداوي للاجئين في طرابلس".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على تقرير حماس.
ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، السبت، أن غارة استهدفت شقة في مخيم البداوي شمال طرابلس، أسفرت عن مقتل سعيد عطا الله علي، أحد قادة حركة حماس، و3 من أفراد أسرته وهم زوجته وطفلتيه.