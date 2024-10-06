خامنئي يقلد مسؤول الضربات الصاروخية على إسرائيل وسامًا عسكريًا

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

ترامب يؤيد قصف منشآت إيران النووية: أليس هذا ما يفترض أن يُضرب؟

(CNN)-- منح المرشد الإيراني علي خامنئي، قائد القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، وسامًا عسكريًا، بعد الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت إرنا أنه "عقب نجاح عملية "الوعد الصادق 2" المجيدة"، قلّد خامنئي علي حاجي زادة ما يسمى بـ"وسام الفتح".

وأشارت إرنا إلى أن "وسام الفتح" يرمز إلى "انتصارات لمجاهدي الإسلام والقوات المسلحة في العمليات المختلفة".

قبل نحو أسبوع، أطلق الحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ على إسرائيل، وأعلن أن ضرباته شملت استهداف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب.

آنذاك، قال الحرس إن الضربات ترد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، وحسن نصرالله الأمين العام السابق لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري الإيراني.

يأتي هذا وسط تقارير وتصريحات مسؤولين إسرائيليين عن رد إسرائيلي محتمل على الضربات الإيرانية، مع مخاوف من اتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.