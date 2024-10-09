مقاتلو حزب الله يشتبكون مع الجيش الإسرائيلي في بلدة حدودية

من قرية خضراء إلى أنقاض متناثرة.. مشاهد تظهر ما حلّ ببلدة لبنانية وسط حرب إسرائيل وحزب الله

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(CNN)—اشتبك مقاتلو حزب الله اللبناني مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية بلبنان منها الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوكالة إلى "تبادل إطلاق نار بين العدو والمقاومة في منطقة اللبونة قرب بلدة الناقورة"، نقلا عن مراسلها في مدينة صور جنوب لبنان.

وفي بيان سابق، قال حزب الله إن قواته نجحت في صد تقدم إسرائيلي في المنطقة حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي ذاكرة في بيان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفتها بالقذائف المدفعية والصواريخ وحققت إصابات مباشرة أدت إلى تراجعها".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن هناك "أنشطة لمكافحة الإرهاب”" مستمرة في لبنان، لكنه لم يعلق على الحادث المحدد، لافتا إلى أنه وسع عملياته في جنوب غرب لبنان، الثلاثاء.

وكان التوغل البري في جنوب لبنان، الذي بدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، قد ركز في السابق على الجزء الشرقي من المنطقة الحدودية.