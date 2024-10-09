كيم غطاس لـCNN: اللبنانيون يُعاقبون على خيار لم يتخذوه.. وحزب الله تضرر من حرب سوريا

"هل هذه لحظة يمكن للبنان فيها استعادة سيادته إذا كان حزب الله بموقف دفاعي؟".. هكذا ردّ بوحبيب

(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن بلاده "قضت" على هاشم صفي الدين خليفة زعيم حزب الله اللبناني الراحل حسن نصرالله.

ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال يتحقق مما إذا كانت الغارة على مقر استخبارات حزب الله في بيروت قد قتلت صفي الدين.

وكان نتنياهو ذكر: "لقد قضينا على آلاف الإرهابيين، بما في ذلك نصرالله نفسه، وخليفة نصرالله، وخليفة خليفة نصرالله".

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "صفي الدين كان موجودا في المبنى أثناء الغارة في منطقة الضاحية في بيروت، الجمعة الماضي"، ومع ذلك، صرح المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، في إفادة صحفية، الثلاثاء، بأن "نتائج هذا الهجوم لا تزال قيد التقييم"، متهما حزب الله بـ"محاولة إخفاء التفاصيل".

وكذلك بدا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أقل يقينا أيضًا، حيث أخبر قواته في مركز القيادة أن صفي الدين "ربما" تم القضاء عليه.

وفي سياق متصل،قال مصدر أمني لبناني لـCNN ، السبت، إن حزب الله فقد الاتصال بصفي الدين بعد الضربة الإسرائيلية، ويعتقد أنه هو خليفة محتمل لزعيم حزب الله.

وخاطب نتنياهو الشعب اللبناني، الثلاثاء، وحثهم "على الوقوف في وجه حزب الله واستعادة بلدهم، لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة ستجلب الدمار والمعاناة على غرار ما نراه في غزة".

وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت حرب إسرائيل على حزب الله عن مقتل أكثر من 1400 شخص في لبنان.

وقالت السلطات اللبنانية إن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا منذ تصاعد القتال الشهر الماضي.