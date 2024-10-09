مصدر لـCNN: نتنياهو طلب من وزير دفاعه عدم السفر إلى أمريكا لسببين

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

ترامب يؤيد قصف منشآت إيران النووية: أليس هذا ما يفترض أن يُضرب؟

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

(CNN)-- قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "سيؤجل رحلته" إلى واشنطن.

ويأتي هذا بعد أن أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لغالانت بعدم المغادرة الليلة إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء، وفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "هناك سببين وراء تعليمات نتنياهو لغالانت، أولا، أن نتنياهو يرد إجراء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رحلة غالانت، وثانيا، يريد أن يصوت مجلس الوزراء على طبيعة رد إسرائيل على هجوم إيران قبل رحلة واشنطن".

تواصلت CNN مع وزارة الدفاع الإسرائيلية للتعليق.

وكانت CNN ذكرت في وقت سابق أن كبار المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بأن بلادهم لديها نفوذ محدود على ما تقرر إسرائيل القيام به ضد إيران في أعقاب هجوم طهران الصاروخي الأسبوع الماضي.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس لـ CNN إن "الوسيلة الوحيدة التي يملكها الأمريكيون الآن هي استدعاء وزير الدفاع إلى واشنطن وكسب الوقت"، وأضاف أن الولايات المتحدة "تعتقد على الأرجح أن إسرائيل ستنتظر حتى تشن هجوما في ظل وجود غالانت في واشنطن".