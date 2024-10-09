بصورة وتعليق.. وزير إسرائيلي يدعي "احتلال" بلدة مارون الراس جنوب لبنان

(CNN)-- ادعى وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الثلاثاء، أن الجنود الإسرائيليين "احتلوا" قرية مارون الراس بجنوب لبنان، ونشر صورة للعلم الإسرائيلي مرفوعاً في البلدة.

جاء ذلك في تدوينة لكوهين على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "احتل مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال مارون الراس اليوم ودمروا المنازل التي أطلق منها حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على مواطني إسرائيل.. سنصل إلى كل مكان يحاولون فيه إيذائنا، وإلى كل شخص يحاول إيذائنا".

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه سيطر على مجمع قتالي لحزب الله في القرية، ودمر الأسلحة والأنفاق التابعة للجماعة المدعومة من إيران، وأظهر مقطع فيديو سابق تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN، جنودًا إسرائيليين يرفعون العلم الإسرائيلي على أنقاض حديقة إيران غاردن في الضواحي الجنوبية لقرية مارون الراس.

وتقع القرية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهي ذات أهمية استراتيجية وكانت مسرحًا للصراعات الماضية، خاصة خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

وأعلن حزب الله، صباح الأربعاء، أنه أطلق صواريخ استهدفت جنودا إسرائيليين في مارون الراس..

ومن غير الواضح متى زرعت القوات الإسرائيلية العلم، ويبدو أن صور الأقمار الصناعية التي شاركتها شركة Planet Labs في 5 أكتوبر تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية خلف السواتر التي تحيط بقاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن "الدبابات الإسرائيلية وعناصر مسلحة أخرى" غادرت منذ ذلك الحين المنطقة المحيطة بالقاعدة. ومن غير الواضح ما إذا كانت القوات قد تقدمت في عمق الأراضي اللبنانية أم انسحبت باتجاه إسرائيل.

وتصر إسرائيل على أن عملياتها البرية في جنوب لبنان "محدودة ومحلية ومستهدفة"، في حين تستمر الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، الأربعاء، وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد فرقة إسرائيلية قتل على يد حزب الله في الاشتباكات دون تحديد الموقع.