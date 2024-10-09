(CNN)-- أبلغت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) شبكة CNN، الأربعاء، عن "توغلات جيش الدفاع الإسرائيلي في كل مكان بالقرب من الخط الأزرق" في جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان الأربعاء، إنه ضرب مجموعة من الجنود الإسرائيليين بطائرة بدون طيار انتحارية بعد محاولتهم دخول لبنان من رأس الناقورة، أقصى نقطة غربية من الخط الأزرق، التي تمثل منطقة عازلة فاصلة بين البلدين والتي تراقبها قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل.

وعند سؤاله عن الحادث، أكد متحدث باسم اليونيفيل أن المنظمة تراقب اشتباكات في اتجاه اللبونة، على بُعد حوالي 2 كيلومتر (1.2 ميل) شرق الناقورة. وأضافوا، مع ذلك، أن "قدرات اليونيفيل على المراقبة محدودة للغاية" بسبب القصف العنيف الذي يمنع وحداتهم من الاقتراب من المنطقة.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وتمتلك قوات اليونيفيل قاعدة كبيرة بشكل ملحوظ في بلدة الناقورة الحدودية، حيث يتمركز قائد القوة ورئيس البعثة الفريق أول لازارو، مع حوالي 1000 ضابط أركان وموظف مدني، وفقًا للمتحدث باسمها.

وقد اشتبك مقاتلو حزب الله بالفعل مع القوات الإسرائيلية بالقرب من الناقورة في وقت سابق الأربعاء. وعلى الرغم من الإبلاغ عن توغلات إسرائيلية أخرى على طول الحدود، إلا أن الأربعاء يمثل المرة الأولى التي يحاول فيها الجيش الإسرائيلي غزو لبنان من هذا الموقع منذ بدء هذه الحرب البرية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن هناك "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في لبنان لكنه لم يعلق على حوادث محددة.